Микола Басков за півмільйона євро купив квартиру під Києвом

Останнім часом Микола Басков настільки часто став з`являтися в українській столиці, що питання про власне житло стало, як мовиться, ребром. Співакові порекомендували купити квартиру його друзі і майбутні сусіди - Таїсія Повалій з своїм чоловіком Ігорем Ліхутою, стверджує КП.

Басков прийняв рішення швидко. Як розповіли будівельники, кілька днів тому він особисто навідався на будівництво і зробив остаточний вибір. З декількох запропонованих варіантів він зупинився на дворівневій квартирі - так званому лофі-блоці - на 8 і 9 поверхах дев`ятиповерхового будинку. У квартирі площею 360 квадратних метрів є дві відкриті 68-метрові тераси з приголомшливим виглядом на навколишні хвойні ліси.

"У покупці житла в Києві немає нічого дивовижного, - заявив Басков.- Мене постійно тягне сюди, адже мої батьки - корінні українці. Квартиру тут давно хотів купити, але все шукав привід. А зараз у мене буде таке сусідство, від якого я просто в захваті!"

У експлуатацію перша черга містечка здається у вересні цього року. До цього часу в елітному місці з`явиться основна інфраструктура: поліклініка, школа, дитячий сад, супермаркет, розважальний центр, фітнес-клуб.

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