Начальник Київського метро хоче піти сам

Начальник КП “Київський метрополітен” Петро МІРОШНИКОВ має намір звільнитися за власним бажанням.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Київського метрополітену Надія ШУМАК, коментуючи інформацію в ЗМІ про зміну керівництва столичної підземки.

“Детальніше ми повідомимо завтра на нашому сайті. Зараз я лише підтверджую, що МІРОШНИКОВ зібрався звільнитися. Він прийняв це рішення самостійно”, - сказала Н.ШУМАК.

За її словами, до завтрашнього дня П.МІРОШНИКОВ перебуває у відпустці і одразу після виходу на роботу має намір написати заяву про звільнення і передати її до КМДА для проходження усіх відповідних процедур.

Як сказала керівник прес-служби, П.МІРОШНИКОВ очікує, що його заяву буде підписано і прохання буде задоволене.