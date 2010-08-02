Янукович завтра зустрінеться з представниками кримських татар

Завтра у Сімферополі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з представниками кримськотатарського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на главу Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, зустріч відбудеться у Сімферополі 3 серпня об 11.30 у приміщенні Таврійського національного університету ім. В.Вернадського.

Під час заходу планується обговорити широке коло питань, пов’язаних з розвитком Криму, вирішенням проблем кримських татар, які повернулися в Україну після депортації.

Як зазначив С.ЛЬОВОЧКІН, цей захід був запланований у травні, коли В.ЯНУКОВИЧ зустрівся у Києві з головою Меджлісу кримських татар, народним депутатом Мустафою ДЖЕМІЛЬОВИМ і першим заступником голови Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України, президентом Всесвітнього конгресу кримських татар Рефатом ЧУБАРОВИМ.

Окрім них, у зустрічі з главою держави візьмуть участь секретар Ради представників кримськотатарського народу при Президенті України, голова підкомітету Верховної Ради Криму з міжнародних відносин і проблем депортованих громадян Ремзі ІЛЬЯСОВ, голова ради організації “Міллі Фірка” Васві АБДУРАЇМОВ, екс-голова Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЄРОВ, член політради організації “Міллі Фірка” Тимур ДАГДЖИ, голова Координаційної ради громадсько-політичних сил кримськотатарського народу Хубедін КУРТБЕДІНОВ, голова кримської регіональної організації Партії мусульман України Садик БЕРБЕРОВ, заступник голови Республіканського комітету АРК з водогосподарського будівництва і зрошувального землеробства Едіп ГАФАРОВ, заступник голови Ради міністрів АРК Азіз АБДУЛАЄВ, голова Духовного управління мусульман Криму Сміралі АБЛАЄВ, ректор Кримського інженерно-педагогічного університету Февзі ЯКУБОВ.

На запрошення В.ЯНУКОВИЧА діячі кримськотатарського народу також візьмуть участь у нараді зі стратегічного розвитку Криму, яка відбудеться завтра у Сімферополі під головуванням Президента.