У Горлівці викрадач брухту стріляв у охоронця хімзаводу

У Донецькій області при затриманні викрадача металобрухту на закритій території Горлівського хімічного заводу з пневматичного пістолета було поранено одного зі співробітників охорони підприємства.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника Калінінського райвідділу міліції Горлівки Ігоря ГНУТОВА.

За його словами, рано вранці на територію заводу незаконно проникли двоє жителів Єнакієвого з метою розкрадання металевої продукції. Зловмисники збирали в основному залишки кабелів, а коли зібралися залишити завод, були помічені охоронцями підприємства.

«Щоб запобігти розкраданню, співробітники охорони почали наздоганяти втікачів, але один із них вчинив опір при затриманні й вистрілив у 37-річного охоронця з пневматичного пістолета», - розповів І.ГНУТОВ.

Незважаючи на це, охоронній структурі підприємства спільно з дільничними інспекторами міліції Калінінського райвідділу вдалося затримати того, хто стріляв. Другий учасник крадіжки зник з місця події.

І.ГНУТОВ повідомив, що охоронець перебуває на лікуванні з травмою щоки, а стосовно затриманого викрадача порушено кримінальну справу за ст. 187 ч. 2 (розбій, здійснений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.