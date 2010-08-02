Пожежа знищила 50 га хліба й лісосмугу

У Червоноармійському районі Донецької області від пожежі вигоріло 50 гектарів незібраного хліба.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, причиною пожежі став підпал стерні на сусідньому полі невстановленою особою. Вітер підхопив вогонь і роздув його так, що вигоріли дерева лісової смуги і хліб на сусідньому полі, пояснили в управлінні.

Окрім того, повідомили в ГУ МНС, у тому самому Червоноармійському районі внаслідок необережного поводження з вогнем невстановленої особи загорівся змішаний ліс. І лише завдяки високопрофесійній діяльності працівників лісництва і рятувальників МНС вдалося загасити вогонь - згоріло лише 2 гектари так званої «подушки», тобто накопиченого за кілька років пласта сухого листя і трави, 40 гектарів лісу вдалося врятувати.