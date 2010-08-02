Вартість котеджів під Києвом (по районах)

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в липні 2010 року знизилася на 1,14% (11 дол.) – до 968 дол. за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,6 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за цей період знизилася на 1,08% (14 дол.) – до 1286 дол./кв. м за середньої ціни 204,1 тис. дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за цей період зниження вартості котеджів зафіксоване в Бориспільському районі – на 1,85% (25 дол.) – до 1351 дол./кв. м, Києво-Святошинському – на 1,20% (16 дол.) – до 1354 дол./кв. м, Макарівському – на 1,23% (11 дол.) – до 905 дол./кв. м, Бородянському – на 1,79% (16 дол.) – до 900 дол./кв. м, Фастівському – на 1,05% (5 дол.) – до 491 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 0,50% (2 дол.) – до 410 дол./кв. м, Кагарлицькому районі – на 1,13% (7 дол.) – до 628 дол./кв. м, Обухівському районі – на 0,70% (10 дол.) – до 1485 дол./кв. м, Васильківському районі – на 0,92% (9 дол.) – до 929 дол./кв. м, Броварському – на 1,42% (14 дол.) – до 942 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включені).