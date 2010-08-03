Прикарпаття матиме офіційного представника в Румунії

Івано-Франківська область матиме свого офіційного представника у повіті Марамуреш (Румунія).

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської обласної держадміністрації.

За наданою інформацією, такої домовленості досягли у румунському місті Бая-Маре голова Івано-Франківської ОДА Михайло ВИШИВАНЮК та голова повітової ради Марамуреш Мірче МАН, які підписали Протокол доповнень до Угоди про співробітництво, укладеної 29 березня 2008 року.

Відповідно до підписаного протоколу, сторони - Івано-Франківська ОДА (Україна) і повітова рада Марамуреш (Румунія) «надають необхідне сприяння»: для відкриття міжнародного пункту переходу через українсько-румунський державний кордон Шибене (Україна) - Поєніле-де-суб-Мунте (Румунія) «в межах компетенції, визначеної національним законодавством України та Румунії»; погоджуються призначити офіційних представників Івано-Франківської області в Марамурешському повіті та Марамурешського повіту в Івано-Франківській області; створюють робочі групи з різних галузей «з метою реалізації положень Угоди про співробітництво» тощо.

За словами губернатора Прикарпаття, «домовлено про те, щоб кожен район Івано-Франківської області дружив і співпрацював з румунськими адміністративними центрами, з тим, аби бізнесмени обох регіонів мали повну інформацію про поле діяльності».

«Ми максимально підтримуватимемо румунський бізнес, а вони сприятимуть бізнесменам нашої області у себе вдома, - запевнив М.ВИШИВАНЮК. - Для оперативного вирішення усіх питань співпраці у Бая–Маре працюватиме представник Івано-Франківської області, а у нас - представник повіту Марамуреш”.