Кабмін виділив гроші на ліквідацію шахт

Кабінет міністрів України вирішив виділити зі Стабілізаційного фонду Держбюджету 286,137 млн. грн. на фінансування робіт, пов`язаних з ліквідацією вугледобувних підприємств.

Про це говориться у розпорядженні Кабміну (від 14 липня ц.р. №1459-р), оприлюдненому на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, кошти будуть виділені за рахунок нерозподілених залишків Стабфонду Держбюджету-2010 рік, надходжень від приватизації та продажу землі, а у разі недостатності зазначених коштів їх планується залучити за рахунок розміщення державних цінних паперів.

Гроші буде спрямовано на фінансування робіт на 107 шахтах, ліквідацію яких було почато в період 1997-2008 рр.