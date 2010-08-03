Уряд скоротив у 2,3 рази фінансування АПК із Стабфонду

Кабінет міністрів України скоротив кількість коштів, які виділяються із Стабілізаційного фонду в 2010 році для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних і державних цільових програм в агропромисловому комплексі, з 2,903 млрд. грн. до 1,253 млрд. грн.

Відповідна постанова Кабміну від 28 липня 2010 р. №652 “Про внесення змін до Порядку використання в 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних і державних цільових програм в агропромисловому комплексі, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ агропромислового комплексу” опублікована на сайті уряду.

Зокрема, уряд скоротив виділення коштів на здешевлення кредитів для аграріїв з 1,012 млрд. грн. до 622 млн. грн. Зменшилося також фінансування інвестиційних проектів: з часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва і реконструкції тваринницьких ферм і комплексів — з 1 млрд. грн. до 0,1 млрд. грн., за поданням державної фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції — з 200 млн. грн. до 50 млн. грн.

Виділення коштів на надання державної підтримки для виробництва продукції рослинництва скоротили з 258,590 млн. гривень до 213,590 млн. грн., з них для виплати часткової компенсації вартості використаної електроенергії для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях фінансування зменшили з 88,59 млн. гривень до 43,59 млн. грн.

На здійснення заходів щодо охорони і підвищення родючості грунтів фінансування скоротили з 100 млн. гривень до 5 млн. грн.

Фінансування часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва зменшили зі 150 млн. гривень до 100 млн. грн; кошти на запобігання поширенню збудників інфекційних хвороб тварин скоротили з 16 млн. гривень до 6 млн. грн.

Фінансування ліквідації наслідків затоплення шахт державного підприємства “Солотвинський солекопальня” Закарпатської області зменшили з 20 млн. гривень до 10 млн. грн.

Обсяг бюджетних коштів Стабілізаційного фонду, які передбачалося виділити на фінансування загальнодержавних програм в АПК на поворотній основі, скоротився з 130 млн. грн. до 80 млн. грн. Зокрема, на надання кредитів фермерським господарствам буде виділено 40 млн. грн., тоді як раніше передбачалося виділення 80 млн. грн., на закупівлю племінних тварин, вітчизняної техніки та устаткування для АПК для реалізації аграріям на умовах фінансового лізингу - 40 млн. грн. (раніше передбачалося 50 млн. грн.).