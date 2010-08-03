В Україні штучно обмежується експорт зерна

Громадські професійні організації у сфері аграрно-промислового комплексу заявляють, що в Україні незаконно стримується експорт зерна.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив генеральний директор «Укрзернопром АГРО» Євген ЛЕНГ.

«Кілька днів діяла заборона залізниці на приймання пшениці на відвантаження в порти. Усна заборона, віддана усно залізниці, і два дні вона приймала заявки на вагони, але фактично вагони не ставила. Це нормально, це цивілізовано?», - запитує Є.ЛЕНГ.

Крім того, він вважає незаконним те, що митниці дозволили брати зерно на експертизу після початку завантаження партії на судно.

Є.ЛЕНГ переконаний, що така норма, яка не регламентована у часі, сприяє корупції, оскільки власникам зерна доведеться стимулювати урядовців для швидкого проведення експертизи.

«Не обумовлені терміни такої експертизи. Судно може стояти, поки цю експертизу зроблять. Чи корупційна ця схема? Надзвичайно корупційна, тому що це змушує платити гроші для того, щоб швидше зробили аналіз», - сказав Є.ЛЕНГ.

До того ж він додав, що результати цієї експертизи не мають жодної юридичної сили, оскільки згідно із законом про зерно, остаточні дані про якість зерна дає Держхлібінспекція.

«Навіщо це митниця робить, ми можемо тільки здогадуватися. Моє припущення, що це все стає в ряд - коли два дні забороняли усним розпорядженням вантажити із залізниці пшеницю у порти, це нецивілізовані способи закрити експорт, не закриваючи його законно», - відзначив Є.ЛЕНГ.

На прес-конференції також повідомлялося, що глава Аграрного союзу Геннадій НОВІКОВ, глава Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола МІРКЕВИЧ і президент Української аграрної асоціації Леонід КОЗАЧЕНКО підготували звернення до Президента і прем`єр-міністра України, в якому висловили занепокоєння фактами штучного обмеження експорту зерна.

Також у листі, копія якого була представлена на прес-конференції, висловлюється стурбованість тим, що Аграрний фонд не достатньо. мірою виконує свої функції, зокрема щодо проведення заставних закупівель зерна, а також прохання прискорити видачу ПДВ-облігацій експортерам сільськогосподарської продукції, що дасть можливість наситити ринок оборотними коштами для активізації і стабілізації закупівель зерна у товаровиробників.