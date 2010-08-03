Оренда квартир у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир в Києві у липні п.р. зросла на 4,01% (19 дол.) – до 493 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за зазначений період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 25 дол. – до 507 дол., 2-кімнатних – на 35 дол., до 678 дол., 3-кімнатних – на 40 дол., до 817 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 17 дол. – до 392 дол., 2-кімнатних – на 24 дол., до 664 дол., 3-кімнатних – на 23 дол., до 787 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 16 дол. – до 307 дол., 2-кімнатних – на 20 дол., до 410 дол., 3-кімнатних – на 33 дол., до 615 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 12 дол., до 325 дол., 2-кімнатних – на 15 дол., до 427 дол., 3-кімнатних – на 18 дол., до 581 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 14 дол., до 298 дол., 2-кімнатних – на 13 дол., до 398 дол., 3-кімнатних – на 10 дол., до 504 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 314 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 426 дол., 3-кімнатних – на 11 дол. – до 515 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 367 дол., 2-кімнатних – на 10 дол., до 478 дол., 3-кімнатних – на 23 дол., до 612 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 9 дол. – до 288 дол., 2-кімнатних – на 20 дол., до 410 дол., 3-кімнатних – на 22 дол., до 514 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 16 дол. – до 298 дол., 2-кімнатних – на 16 дол., до 419 дол., 3-кімнатних – на 15 дол., до 521 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 16 дол. – до 271 дол., 2-кімнатних – на 18 дол., до 367 дол., 3-кімнатних – на 15 дол., до 480 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві за півроку 2010 роки зросла на 8,38% (37 дол.) – до 474 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.