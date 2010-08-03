На Дніпрі хулігани обстріляли рибалок

У Чернігівській області на Дніпрі хулігани обстріляли білоруських рибалок.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону підполковник Олександр ДУДКО.

За його інформацією, від Гомельської прикордонної групи надійшла інформація про те, що рибалки, які перебували на безіменному білоруському острові навпроти с. Кам`янка (Україна), були обстріляні із травматичної зброї невідомими особами. Зловмисники стріляли з моторного човна і потім зникли у невідомому напрямку.

У ході перевірки було встановлено, що група з 8 осіб (4 чоловіків та 4 жінок) може мати відношення до конфліктної ситуації. При проведенні огляду місця відпочинку цієї групи у гумовому човні було виявлено 1 патрон (шумової дії або газовий), а в подальшому на березі - 7 стріляних гільз. В одного з відпочиваючих було вилучено пневматичну гвинтівку ІЖ-38 без документів. Сусіди цієї групи підтвердили, що ті стріляли й виходили на човні на Дніпро. За вихід на воду поза пунктом базування на незареєстрованому човні без дозволу підрозділу Держприкордонслужби відносно двох громадян України складено документи адміністративного правопорушення за ст. 202 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Пізніше один із чоловіків зізнався, що це він обстріляв з травматичної зброї білоруських рибалок, а пістолет, перелякавшись, викинув у воду. За вчинене правопорушення на нього було складено документи адміністративного правопорушення за ст. 173 "Хуліганство".