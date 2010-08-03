Євро на міжбанку дорожчає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8870/7,8940 грн./дол., ціни на російську валюту зросли до 0,2630/0,2634 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,3940/10,4055 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3187/1,3189 дол./євро (понеділок, 2 серпня, – 1,3069/1,3071 дол./євро).

Вчора, 2 серпня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8927 грн./дол.