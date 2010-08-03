Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 2 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., із продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,6% відучора і сьогодні становить 10,27/10,43 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,10-10,36 грн./євро, з продажу – в межах 10,35-10,49 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 2 серпня підвищився на 0,2% і сьогодні становить 0,2544 грн./рубль, курс продажу – на 0,4%, до 0,2629 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2600 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2609-0,2680 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,83-7,89 грн./дол., із продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,7% і сьогодні становить 10,29 грн./євро, курс продажу – на 0,6%, до 10,42 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,10-10,36 грн./євро, з продажу – в межах 10,35-10,49 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці змінився небагато порівняно з 2 серпня і сьогодні становить 0,2541/0,2626 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2595 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2609-0,2680 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,91 грн., євро – 10,10/10,35 грн., рубль – 0,2350/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,875/7,915 грн., євро – 10,10/10,50 грн., рубль – 0,2550/0,2640 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,867/7,905 грн., євро – 10,23/10,50 грн., рубль – 0,2570/0,2660 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 3 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8922, до євро – 10,317473, до російського рубля – 0,26145.