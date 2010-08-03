Погода на завтра

В Україні утримується спека, на півдні - 40-42°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 4 серпня на більшій частині території країни утримається суха погода і сильна спека з температурою вдень 35-39°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях - 40-42°; вночі - 18-23°, на узбережжі морів - до 26°. В західних областях короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с, у Карпатах подекуди сильні дощі; температура вночі - 14-19°, вдень - 27-32°, в горах - 20-25°. Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Київській області утримається суха погода і сильна спека з температурою вдень 35-38°, вночі - 18-23°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві також утримається суха погода і сильна спека з температурою вдень 35-37°, вночі - 21-23°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

3 серпня температура води в Чорному та Азовському морях - 27-30°, в Дніпрі біля Києва - 26°.