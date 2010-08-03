Офіцер міліції «під кайфом» катував засуджену наркоманку

У Запорізькій області до 8 років позбавлення волі засуджено офіцер міліції, який катував засуджену задля отримання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Запорізькій області, міліціонер вимагав гроші від мешканки Запоріжжя за розв’язання питання щодо непритягнення її до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, пов`язаного із зберіганням наркотичних засобів.

"Ця жінка, колишня наркоманка, свого часу була засуджена за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України з виправним терміном 3 роки. Саме тому вона потрапила у поле зору уповноваженого Ленінського відділення БНОН. Запросивши жертву до свого службового кабінету під надуманим приводом, співробітник міліції повідомив, що затримує її за нібито незаконні придбання, зберігання і збут наркотичних речовин, і вимагав хабар у 1000 доларів. Коли жінка відмовилася, став погрожувати і застосовувати щодо неї фізичну силу", - повідомили в СБУ.

Офіцера міліції було затримано співробітниками СБУ спільно з працівниками служби внутрішньої безпеки УМВС у Запорізькій області і прокуратури в лютому 2008 року під час отримання ним хабара.

Окрім грошей, у нього було знайдено марихуану. Медична експертиза засвідчила, що офіцер міліції скоїв злочин у стані наркотичного сп`яніння.

За матеріалами СБУ прокуратурою області було порушено кримінальну справу.

Під час судового засідання колишній співробітник міліції поводився зухвало, погрожував суддям, зазначається у повідомленні.

Вироком Ленінського суду Запоріжжя його визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Апеляційний суд Запорізької області залишив вирок без змін. Вирок набрав чинності.