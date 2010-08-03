Реконструкція «Олімпійського» подорожчала до 3 мільярдів
16:41, 03 серпня 2010Суспільство
1500 0
Розпорядження Кабміну
Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№1586-р від 28 липня ц.р.) збільшив загальну кошторисну вартість реконструкції існуючих і будівництва нових об`єктів НСК "Олімпійський" у Києві на 42% – з 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.
Про це йдеться в розпорядженні, розміщеному на Урядовому порталі.
Згідно з документом, загальна вартість будівельно-монтажних робіт за новим кошторисом становить 1 млрд. 736,784 млн. грн., устаткування – 349,051 млн. грн., пусконалагоджувальних робіт – 4,37 млн. грн.
У документі зазначається, що сьогодні в реконструкції задіяні три генпідрядники: АТ "ХК "Київміськбуд", ТОВ "АК Інжиніринг" і ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" (Дніпропетровськ).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter