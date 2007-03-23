Бойовики Сомалі збили вже другий білоруський Іл-76 (уточнена)

Літак, що розбився при зльоті в міжнародному аеропорту Могадішо, виявився білоруським Іл-76. Про це AFP розповів представник служби безпеки аеропорту. За його словами, літак доставив інженерів і устаткування для ремонту іншого білоруського Іл-76, який був обстріляний на початку березня.

Уряд Сомалі підтвердив, що білоруський літак Іл-76, що розбився при вильоті з аеропорту Могадішо, був збитий ракетним вогнем із землі, повідомляє AFP. "По літакові було випущено три ракети, одна з яких влучила", - заявив Хусейн Мохамед Мухамуд (Hussein Mohamed Muhamoud).

Раніше місцева радіостанція Shabelle повідомила, що літак був збитий ракетою. Один з очевидців розповів агентству Reuters, як у літака "в повітрі вибухнуло крило", а потім стався потужний вибух при зіткненні із землею.

Як повідомили в миротворчому контингенті Африканського союзу, дислокованому в Сомалі, на борту літака були 11 осіб, імовірно громадяни Білорусії або Росії.

На початку березня в Сомалі був обстріляний Іл-76 білоруської авіакомпанії "Трансавіаекспорт". Екіпажу вдалося благополучно зробити посадку, ніхто не постраждав. Під час обстрілу літак був на висоті 150 метрів і одержав пошкодження фюзеляжу. Як повідомили в Міністерстві транспорту і комунікацій Білорусії, вогонь ймовірно вели з переносного зенітний-ракетного комплексу або ручного гранатомета.

Лента.ру