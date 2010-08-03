Прокуратура не дає продати Полтавський ринок
Сесія має зрегувати на протест
Прокуратура Полтави опротестувала рішення міської ради про продаж землі Центрального ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прокурор Полтави Іван КІНАШЕВСЬКИЙ.
За його словами, прокуратура міста у ході перевірки рішення сесії Полтавської міськради про продаж земельної ділянки Центрального ринку виявила порушення в частині ціни на земельну ділянку.
«Оскільки рішення про продаж ухвалювалося колегіально, тепер, відповідно до законодавства, повинна бути скликана сесія міськради для розгляду прокурорського протесту. На ній, знову ж таки колегіально, депутати ухвалять рішення про результати цього розгляду», - заявив прокурор.
Як повідомлялося, 55-а сесія п`ятого скликання Полтавської міськради 22 липня своїм рішенням узгодила ціну на продаж ряду земельних ділянок у місті, зокрема ділянки, на якій розташований Центральний ринок, за 8,5 млн. грн. У зв`язку із зверненнями громадян з цього приводу прокурор області Віктор ВОЙЦИШЕН доручив провести прокурорську перевірку цього рішення.