На в'їздах до Полтавщини поставлять макети козаків

На в`їздах у Полтавську область поставлять макети козаків, які в дні Сорочинського ярмарку вказуватимуть шлях на цей захід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив перший заступник начальника Головного управління промисловості і розвитку інфраструктури Полтавської облдержадміністрації Ілля ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

За його словами, також для всіх охочих потрапити на ярмарок організовують регулярне курсування автобусів з Полтави у Миргород і у Великі Сорочинці, а тривалість зупинки пасажирських потягів на станції «Миргород» подовжать з 2 хвилин до 5.

Для приватного автотранспорту на стоянках поряд з ярмарком обладнають 6-7 додаткових заїздів.

Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок цього року проходитиме з 17 по 22 серпня. Офіційне відкриття ярмарку заплановане на 18 серпня на 11.00.