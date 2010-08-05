На Київщині ліквідовані загоряння торфу

Сьогодні вдень на Київщині обласне управління МНС ліквідувало загорання торфу на площі більш як 2 га.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління.

Зокрема виявлено та ліквідовано загорання торфу на площі 0,02 га поблизу хутора Красний Києво-Святошинського району, для гасіння якого залучено 15 осіб.

Також повністю ліквідовано загорання торфу на площі 2 га поблизу села Леонівка Іванківського району.