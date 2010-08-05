На Київщині ліквідовані загоряння торфу
00:19, 05 серпня 2010Суспільство
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Повідомляє МНС
Сьогодні вдень на Київщині обласне управління МНС ліквідувало загорання торфу на площі більш як 2 га.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління.
Зокрема виявлено та ліквідовано загорання торфу на площі 0,02 га поблизу хутора Красний Києво-Святошинського району, для гасіння якого залучено 15 осіб.
Також повністю ліквідовано загорання торфу на площі 2 га поблизу села Леонівка Іванківського району.
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