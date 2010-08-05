Під Павлоградом пожежа наближається до небезпечних хімпідприємств

Командувач Внутрішніх військ МВС України Сергій ЯРОВИЙ видав розпорядження про направлення з Дніпропетровська понад 200 військовослужбовців зі складу військово-оперативного резерву на ліквідацію лісових пожеж під Павлоградом, де зосереджено ряд хімічних підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ України, ці заходи здійснюються на прохання мера Павлограда, оскільки вогонь не вдалося локалізувати у Павлоградському лісництві власними силами МНС і місцевого гарнізону Внутрішніх військ, а поблизу осередку пожежі перебувають небезпечні хімічні підприємства.

Як зазначили у прес-службі, підрозділи прибудуть до місця події протягом години.