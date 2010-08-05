Згоріли майже 3,5 га молодого лісу

У Вінницькій області згоріло майже 3,5 га молодого лісу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

За її словами, 4 серпня близько 14 години поблизу села Дзюньків Погребищенського району сталося загоряння лісових насаджень, які належить ДП Погребищенський райагроліс. Майже через 2 години полум’я вдалось загасити.

З 12 га загальної площі трирічного сосняку згоріло майже 3,5 га.

Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час спалювання пожнивних залишків на полі.

Коментуючи подію, голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА, підкреслив, що обласна влада жорстко реагуватиме на порушення протипожежної безпеки, зокрема, ігнорування заборони випалювання стерні, бур’янів, смітників тощо на території Вінниччини.

Окрім того, з метою запобігання виникненню пожеж М.ДЖИГА доручив службам на місцях забезпечити цілодобову охорону лісів.