Через подорожчання газу подорожчав хліб в Умані
21:21, 05 серпня 2010Суспільство
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Пояснює виробник
У місті Умань Черкаської області зросли ціни на хлібобулочні вироби.
Як передає кореспондент УНІАН, в середньому вартість різних сортів хлібу і батону збільшилася на 10 копійок.
Підвищило ціну місцеве підприємство - ЗАТ “Уманьхліб”, - яке є найбільшим виробником і постачальником хлібу в Уманському районі.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у ЗАТ "Уманьхліб", такий крок зумовлений зростанням собівартості хлібобулочних виробів через підвищення з 1 серпня тарифів на газ, який використовується для випікання хлібу.
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