Підприємець отримав 10 років за конвертаційний центр

За несплату податків приватний підприємець з Полтавської області засуджений до 10 років позбавлення волі

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-офіцер Управління податкової міліції ДПА у Полтавській області Дмитро СКОБЕЛЬСЬКИЙ.

За його словами, на початку 2008 року у поле зору податківців потрапив приватний підприємець з Кременчука, який купував і продавав будівельні матеріали, надавав будівельні і транспортні послуги. “Податківців тоді зацікавила відсутність у приватного підприємця будь-яких складських та інших приміщень, відсутність найманих робітників і автотранспорту. Під час проведення оперативних заходів співробітники податкової міліції з`ясували, що насправді приватний підприємець замість здійснення торгівлі будівельними матеріалами надавав послуги з конвертації грошових коштів”, - сказав Д.СКОБЕЛЬСЬКИЙ.

За його словами, діяльність конвертаційного центру була припинена, порушена кримінальна справа за навмисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.