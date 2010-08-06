Батькам роз’яснюють користь щеплень

У Харкові відкрили 13 спеціальних шкіл імунізації, у яких батькам роз’яснюють користь профілактичних щеплень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на робочій нараді за участю міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА сказав начальник управління охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради Юрій СОРОКОЛАТ.

«З ціллю профілактики інфекційних захворювань і створення у дітей різних вікових груп стійкого імунітету в місті ведеться активна робота по пропаганді обов’язкового проведення профілактичних щеплень у дітей шляхом навчання батьків у 13 школах імунізації», – сказав Ю.СОРОКОЛАТ.

За його словами, управління охорони здоров’я пішло на цей крок для повернення довіри батьків до профілактичних щеплень.

Ю.СОРОКОЛАТ додав, що такі школи також почали працювати у 6 районах Харківської області.