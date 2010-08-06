У Криму знайшли 40 гектарів конопель

У Криму в ході оперативно-профілактичної операції «Мак-2010» виявлено посіви конопель площею понад 40 гектарів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в АР Крим.

Зокрема, у Сімферопольському районі на території, що належить Перовській сільській раді, поблизу села Костянтинівка працівниками Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВС в Криму спільно зі співробітниками СБУ в Криму на полі площею близько 2 га було виявлено незаконний посів конопель - близько 25 тис. кущів.

За попередніми підрахунками, на чорному ринку за даний «врожай» можна було б отримати близько 80 млн. грн., зазначив оперуповноважений УБНОН в Криму Дмитро ВОРОНІН.

За його словами, на землекористувача - аграрне господарство - складено адміністративний протокол за ст. 106 КУпАП - невжиття заходів зі знищення незаконних посівів конопель та снодійного маку, до нього будуть застосовані штрафні санкції.

Зібрана конопля була знищена шляхом спалення, поле - переоране.

Крім того, посіви дикорослих конопель площею близько 40 гектарів були виявлені поблизу села Сизівка Сакського району.

За словами старшого оперуповноваженого УБНОН ГУМВС України в Криму Сергія КАРЛАШЕНКА, зазначене поле поділене між власниками, які мають держакти на землю. Частина власників прийняла заходи зі знищення посівів, а деякі дивилися на цю проблему «крізь пальці».

“Їх особи встановлюються, в сільраді взяті списки власників, яких залучать до адміністративної відповідальності. Якщо буде встановлено, що хтось із власників планував цю коноплю використовувати як наркотичний засіб - вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності”, - сказав С.КАРЛАШЕНКО.

За словами правоохоронця, за попередніми підрахунками, на полі росло близько 400 тис. кущів. Вартість «врожаю» з одного куща - близько 100 грн.

Дільничний інспектор Сакського МВ Володимир ЄЩЕНКО додав, що в Сизівці посіви конопель виявлені вже вдруге, те саме було і торік. Як кажуть місцеві жителі, ця рослина спеціально не висівається, і вони не мають ніякого відношення до цього факту.

Зараз місцеві жителі обіцяють прибрати коноплі. Крім того, тут будуть задіяні органи місцевого самоврядування, які допоможуть технікою, транспортом і паливом. Спільно з міліцією все це буде прибрано і знищено, запевнили у ВЗГ.