Табачник востаннє попередив абітурієнтів

Абітурієнти повинні до 10 серпня включно подати оригінали документів для вступу до обраного вищого навчального закладу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи “Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, про це заявив міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК під час селекторної наради з ректорами вищих навчальних закладів із питань завершення першого етапу Вступної кампанії-2010.

«У разі, якщо абітурієнт з поважних причин не може принести оригінали документів до вишу, це можуть зробити його батьки», – зазначив А.ЧЕРНИХ.

Він додав, що у разі відмови членів приймальних комісій вишу приймати документи від батьків абітурієнтів, необхідно звертатись до Міністерства освіти і науки України за тел. (044) 486-28-49.

«Якщо абітурієнт не встигне у встановлені терміни здати оригінали документів до вишу - він втрачає можливість стати студентом у цьому році, незважаючи на отримані результати на ЗНО, середній бал атестату тощо», – підсумував А.ЧЕРНИХ.