Потужна буря в Варшаві залила метро і кілька районів

Потужна буря вирувала в суботу ввечері у столиці Польщі: водою залите варшавське метро, повалені дерева, паралізовано рух наземного громадського транспорту, передає кореспондент РІА “Новости”.

Водою залиті вулиці багатьох районів Варшави, зокрема, Рембертова, Вавра, Урсинува і Срудмістя.

"За кілька годин до міської Служби порятунку надійшло близько 500 телефонних дзвінків від варшавян з проханням про допомогу", - сказав прес-секретар державної Пожежної варти Павло Фронтчак.

На Торунській магістралі у Варшаві виявилися затоплені три міські автобуси. Пасажири вибралися на дах, звідки були евакуйовані рятувальниками на човнах.

Залито водою підвали кількох госпіталів, зокрема, Будинку дитини. Виявилися затоплені архіви міністерства внутрішніх справ Польщі.

Вода прорвалася до столичного метро, затоплені станції Кабати, Імелін, Урсинув, Стоклоси, Ратуш, Свентокшиська і Двожец Гданський.

Залито кілька міських тунелів. На Віслостраді та біля мостів через Віслу утворилися гігантські автомобільні пробки.

Сильні зливи пройшли в Малопольському і Силезькому воєводствах, додає ІТАР-ТАРС. У Люблінському воєводстві поривами вітру до 90 м/с зірвані дахи з будинків, поламані дерева і заблоковані місцеві дороги. У Підкарпатському воєводстві затопило кілька вулиць і підвалів. У південних регіонах республіки пройшов град.