Маркування „Без ГМО” може зникнути з солі і питної води

Маркування „Без ГМО” може зникнути з упаковок солі і питної води.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту, про це заявив голова відомства Олег ПОВОЛОЦЬКИЙ.

„Ці продукти не можуть містити ГМО апріорі. Тому маркування „Без ГМО” може зникнути. Відповідна законодавча ініціатива зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді України”, – сказав він.

О.ПОВОЛОЦЬКИЙ також повідомив, що Держспоживстандарт співпрацює з Міністерством охорони здоров`я України щодо розробки переліку продуктів, які можуть містити генетично модифіковані організми.

Крім того, фахівці Держспоживстандарту обіцяють у вересні 2010 року випустити „Довідник споживача”, де в окремому розділі будуть розміщені назви і найменування продуктів із зафіксованим або потенційно можливим вмістом ГМО.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2009 року Верховна Рада прийняла закон про обов`язкове інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО).

Дія закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби і харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Забороняється оборот харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону і відповідним технічним регламентам.

Усі харчові продукти, що знаходяться в обороті в Україні, етикетують державною мовою України і містять у доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про наявність або відсутність у харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» або «без ГМО» відповідно.