Викладачі тернопільських ВНЗ продавали студентів у трудове рабство

Працівники відділу боротьби з міжнародними організованими злочинними групами УБОЗ Управління МВС України в Тернопільській області викрили організоване злочинне угруповання у складі викладачів одного з місцевих вишів, які вивезли за межі України 46 студентів з метою їх подальшої трудової експлуатації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, до складу злочинної групи входило шестеро осіб. Учасники злочинної групи - викладачі одного з місцевих вищих навчальних закладів - налагодили міжнародні контакти з іноземцем з метою вербування студентів для заробітків за кордоном.

Як з’ясувалося, навесні цього року організатор разом з іншими учасниками злочинної групи та знайомим іноземцем «запрошували» молодих людей під приводом платного проходження навчання та практики, (яка повинна відбутися у вигляді навчальних тренінгів та проведення лекцій з провідними спеціалістами), виїхати за кордон у період з 12 червня по 5 вересня цього року.

Організатор групи, погрожуючи, що не зарахує проходження практики та не переведе наступний курс, досягнув згоди студентів. Після цього зловмисник замовив у консульстві безкоштовні туристичні візи, за які наказав студентам заплатити йому по 140 євро.

Переслідуючи корисливі мотиви, шляхом обману, учасники злочинної групи вивезли 46 студентів за кордон. Там передали студентів та їх закордонні паспорти іноземцеві, який в подальшому примусив їх працювати різноробочими на шкідливих для здоров’я роботах в готелях та закладах громадського харчування. Гроші за виконану студентами роботу легалізовувалися через численні туристичні фірми та переводилися у готівку, а в подальшому розподілялися між учасниками злочинної групи.

За фактом торгівлі людьми порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» Кримінального кодексу України.

Наразі працівники УБОЗ УМВС України в Тернопільській області встановлюють всіх учасників зазначеної злочинної групи та документують інші факти їхньої злочинної діяльності.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.