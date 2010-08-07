У Харкові пограбовали ювелірну крамницю

У Московському районі Харкова двоє невідомих пограбували ювелірну крамницю.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, 6 серпня близько 12.30 двоє невідомих зайшли у приміщення крамниці й попросили їм показати вироби із золота, після чого бризнули в обличчя продавцю газом з балончика. Забравши прикраси, зловмисники зникли з місця злочину.

У ЦГЗ не змогли уточнити вартість вкрадених ювелірних виробів.

"Сума завданих збитків встановлюється", - повідомили у центрі.

Наразі правоохоронці розшукують грабіжників.