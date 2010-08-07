У Харкові пограбовали ювелірну крамницю
19:13, 07 серпня 2010Суспільство
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Продавцю бризнули в обличчя газом
У Московському районі Харкова двоє невідомих пограбували ювелірну крамницю.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, 6 серпня близько 12.30 двоє невідомих зайшли у приміщення крамниці й попросили їм показати вироби із золота, після чого бризнули в обличчя продавцю газом з балончика. Забравши прикраси, зловмисники зникли з місця злочину.
У ЦГЗ не змогли уточнити вартість вкрадених ювелірних виробів.
"Сума завданих збитків встановлюється", - повідомили у центрі.
Наразі правоохоронці розшукують грабіжників.
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