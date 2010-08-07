У Чехії, Німеччині та Польщі почалися повені, викликані сильними зливами, повідомляє телеканал Euronews.

Надзвичайна ситуація оголошена в Ліберецькому краї Чехії. Затоплено, зокрема, населений пункт Мнішек. Рівень води в річках і водоймах республіки продовжує підвищуватися.

За даними радіо «Прага», повені в Ліберецькій області вже забрали три людські життя. Рівень води на центральній площі міста Фридлант досягає 90 см. У Ліберецький край на допомогу місцевій владі в боротьбі з повінню направлено військовослужбовців. Прогноз синоптиків несприятливий, очікується посилення дощу. Лише у Ліберецькому краї за останню добу випало більш як 190 мм опадів.

Серйозна ситуація склалася і в німецькій землі Саксонія. В Хемніці затоплено декілька вулиць, закрита одна з швидкісних автотрас. Метеорологи говорять, що погода може погіршитись.

У Баварських Альпах в районі Альгой за добу випало близько 100 літрів опадів на квадратний метр – понад місячну норму.

Крім того, у Варшаві напередодні внаслідок сильного дощу було затоплено декілька вулиць, станцій метро, підвали будинків. Довелося терміново евакуювати пасажирів одного з міських автобусів, який застряг на затопленому шосе. Рятувальні служби країни вночі отримали більш як 1500 звернень по допомогу.

За даними польського новинного агентства PAP, на південному сході Польщі практично затоплено місто Богатінія з населенням 18 тисяч осіб. Дощі там не припиняються з вечора п`ятниці, жертвою стихії стала одна людина.