У Макіївці горить нічний клуб

Нічний клуб "Шоколад" горить у Макіївці Донецької області, повідомили РІА “Новости” в прес-центрі Головного управління МНС.

"Перша наша машина прибула туди о 18.34. Потерпілих немає, але й про локалізацію пожежі поки що говорити рано", - сказала співрозмовниця агентства.

За її словами, пожежі присвоєний третій підвищений номер складності, на місці події зосереджено 10 одиниць техніки.