У Макіївці горить нічний клуб
21:23, 07 серпня 2010Суспільство
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Про локалізацію пожежі говорити рано
Нічний клуб "Шоколад" горить у Макіївці Донецької області, повідомили РІА “Новости” в прес-центрі Головного управління МНС.
"Перша наша машина прибула туди о 18.34. Потерпілих немає, але й про локалізацію пожежі поки що говорити рано", - сказала співрозмовниця агентства.
За її словами, пожежі присвоєний третій підвищений номер складності, на місці події зосереджено 10 одиниць техніки.
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