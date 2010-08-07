Україна направила вертоліт до Калуги

Сьогодні вранці з міжнародного аеропорту „Київ” (Жуляни) до Калузької області Росії вилетів гелікоптер Мі-8 МТВ-1, який залучатиметься до гасіння пожеж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, відповідно до рішення Президента України та Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про співробітництво у галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих і ліквідації їх наслідків, для надання допомоги в гасінні лісових пожеж на території Воронезької області з 3 серпня вже залучено два пожежних літаки АН-32П МНС України та з 5 серпня два зведені загони Головних управлінь МНС в Луганській та Харківській областях.

На сьогодні пожежними літаками МНС здійснено 56 польотів і скинуто на осередки пожеж 400 тонн води.

Зведений загін Головного управління МНС в Луганській області в районі с. Духове Ліскинського району продовжував виконання завдань з патрулювання та гасіння лісової пожежі на закріпленій ділянці площею в 50 га.

Зведений загін Головного управління МНС в Харківській області на Нововоронезькій АЕС здійснює охорону технічної та прилеглої території від можливих загорань.