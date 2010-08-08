Житомирська лікарня отримала ультрасучасний томограф

Житомирська обласна лікарня отримала від компанії-виробника ультрасучасний томограф вартістю 8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія передачі томографа відбулась у рамках всеукраїнської науково-практичної конференції радіологів з питань мультизрізової комп’ютерної томографії.

Новинку презентувало на конференції представництво фірми-виробника Toshiba Мedical Systems.

За словами директора представництва Toshiba Medical Systems Костянтина ГАЄВСЬКОГО, "встановлений в обласній лікарні комп’ютерний томограф марки “Аквілон” (Aquilion) відноситься до найпотужнішої категорії обладнання – експерт-класу. Нова техніка має унікальні можливості. Обладнання такого рівня в області більше немає".

Завдяки спеціальним програмам і технічним характеристикам лікарі матимуть можливість побачити будь-яку частину людського організму у тривимірному зображенні.