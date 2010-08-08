З Прикарпаття депортовано сімох іноземців, які мали намір незаконно потрапити в країни ЄС.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, завдяки УСБУ прикарпатська міліція депортувала громадянина однієї з близькосхідних країн, який зареєстрував фірму, що ввозила до України потенційних мігрантів. Усі іноземці через Прикарпаття мали намір потрапити до країн Євросоюзу.

За словами керівника прес-служби Управління СБУ в області Марії РИМАР, приїхавши в Україну на навчання і залишившись без грошей, іноземець знайшов в Івано-Франківську дівчину, мама якої потребувала медичної допомоги. Іноземець вдавав з себе студента-медика і два роки жив в будинку жінок за їхній рахунок.

Натомість він організував канал нелегальної міграції: за винагороду отримував фіктивні договори про співпрацю з освітніми закладами України та мав намір переправляти студентів-іноземців до країн ЄС. Однак СБУ припинило діяльність зловмисника.

Всього за матеріалами УСБУ в Івано-Франківській області видворено за межі України сімох так званих студентів з країн Близького Сходу, які знаходилися на території нашої держави без належно оформлених документів.

М.РИМАР наголосила, що зростанню кількості нелегальних мігрантів в області сприяє той факт, що місцеві жителі в порушення законодавства надають житло в оренду іноземцям та особам без громадянства, які незаконно в’їхали в Україну, або втратили підстави для подальшого перебування в нашій державі, не вимагаючи у них документів. Хоча за це передбачена адміністративна відповідальність.