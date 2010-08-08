Азаров сподівається, що будівельники встигнуть вчасно

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав представників будівельної галузі з професійним святом і висловив сподівання, що вони зможуть вчасно і якісно підготуватися до проведення Євро-2012.

Про це йдеться у привітанні М.АЗАРОВА, розміщеному у неділю на урядовому порталі.

“Жодних сумнівів у вашій професійності, жодних сумнівів, що Україна вдало підготується і успішно проведе фінальні ігри чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зведе довгоочікувані мости, побудує дороги, а також реалізує сотні потужних інфраструктурних проектів”, - зазначив прем`єр.

Разом із тим, М.АЗАРОВ пообіцяв, що уряд докладатиме всіх зусиль для того, щоб держава забезпечила належні умови для розвитку будівельного комплексу і повернула престиж почесної професії будівельника.

“Порівнюючи рік минулий і поточний, бачимо, що за п’ять місяців спільної напруженої роботи нам з вами вдалося подолати негативні тенденції. Крок за кроком ми виходимо з кризи та створюємо умови для розвитку вітчизняної будівельної галузі. Саме на вас держава покладає відповідальні завдання, від реалізації яких великою мірою залежить майбутнє кожного громадянина України” – йдеться у привітанні.

М.АЗАРОВ побажав будівельникам здоров`я, достатку, згоди і затишку в родинах.

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з футболу 2012 року пройде у чотирьох польських і чотирьох українських містах (від України беруть участь Київ, Львів, Донецьк і Харків).