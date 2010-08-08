355-річчя Сум святкуватимуть п’ять днів

355-річчя міста Суми святкуватимуть протягом п’яти днів – з 1 по 5 вересня. Кожен день буде присвячено певній тематиці.

Як повідомив УНІАН заступник міського голови Сум Сергій ПАНЧЕНКО, організатори мають зробити все, аби святкування пройшли «цікаво, самобутньо та яскраво, поєднуючи славні історичні традиції міста над Пслом та його сьогодення».

Зокрема, 1 вересня, відзначатимуть День знань/День дітей. Він буде присвячений сумським дітлахам, на яких чекають конкурси, розваги, уроки успішності. 2 вересня місто вшановуватиме своїх визволителів та ветеранів. День сумських вулиць та скверів відзначатимуть 3 вересня.

Головні святкування очікують на жителів міста та його гостей в суботу – 4 вересня.

«Кожна громада складається з родин, тож з повним правом День міста можна назвати Днем родини», – сказав С.ПАНЧЕНКО.

Неділю, 5 вересня, організатори святкувань присвятять спорту. До уваги вболівальників – турніри та змагання на кубки міського голови з тенісу, кінного спорту, міні-футболу та інших видів спорту.