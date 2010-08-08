Міністр оборони привітав військових зв’язківців

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ привітав військовослужбовців, ветеранів та працівників військ зв’язку з професійним святом – Днем військ зв’язку Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомили у департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

“Військовий зв’язок – це одна з головних складових управління Збройними Силами”, – наголосив у своєму вітанні глава вітчизняного оборонного відомства.

Як підкреслив М.ЄЖЕЛЬ, під час воєн та воєнних конфліктів зв’язківці були на передовій і не здавали позицій.

“Вірність українському народові та справі захисту Батьківщини, високий рівень професіоналізму – ці найкращі якості завжди були і залишаються притаманними військовим зв’язківцям. Своєю наполегливою працею вони забезпечують мирне існування нашої держави”, – наголошується у привітанні міністра оборони України.

М.ЄЖЕЛЬ висловив глибоку шану і вдячність усім військовим зв’язківцям за самовіддану працю і професіоналізм і щиро побажав їм і їхнім родинам здоров’я, щастя миру, сімейного благополуччя і нових успіхів у нелегкій ратній службі на благо Батьківщини і її Збройних Сил.