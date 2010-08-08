В Україні знеструмлено 90 населених пунктів
15:27, 08 серпня 2010Суспільство
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Через дощ та пориви вітру
В ніч з 7 на 8 серпня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ та пориви вітру), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у чотирьох областях сталося знеструмлення 90 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в Рівненській області знеструмлено 41 населений пункт, у Тернопільській - 26 н.п., у Волинській - 13 н.п. та в Івано-Франківській - 10 н.п.
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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