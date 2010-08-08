Підприємниця везла через митницю турецькі килими

Співробітники Дністровського митного пункту викрили одеську підприємницю в подачі неправдивих відомостей в митній декларації при ввезенні в Україну великої партії турецьких килимів і килимового покриття, повідомили УНІАН в прес-службі Південної митниці.

Згідно з інвойсом, вартість товару, що ввозиться, загальною вагою в 21 тонну, уточнили співробітники митниці, становить всього 75 тис. грн. Щоб переконатися в достовірності поданого декларантом документа, митники звернулися із запитом до турецьких колег. І одержали відповідь: фактурна вартість товару становить 425,5 тис. грн.

Складений протокол про порушення підприємницею митних правил за ознаками 355 і 352 статей Митного кодексу України, чим попереджено недобір податків і зборів в обсязі 98 тис. грн.