На Житомирщині ліквідують наслідки граду

На Житомирщині у Ружинському районі ліквідовують наслідки негоди 5 серпня.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Житомирській області, 5 серпня селу Верхівня Ружинського району через сильні пориву вітру, дощ та град, в деяких випадках розміром з куряче яйце, завдано чималих збитків. У деякий місцях зламано дерева, побита значна кількість сільськогосподарських посівів. У Верхівнянській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів вибито шибки на вікнах. З будинків зірвано шифер.

На території парку Верхівнянської філії Житомирського агротехнічного коледжу повалені декоративні дерева.

Три населені пункти Ружинського району – села Верхівня, Вербівка та Березянка тоді ж на добу залишилися без електропостачання. Наразі електропостачання відновлено, однак роботи з ліквідації наслідків негоди ще тривають.