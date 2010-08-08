Через дим у Москві різко знизився попит на сигарети

В період задимлення від торф`яних і лісових пожеж в Москві різко знизився попит на сигарети. Про це розповіли РІА “Новости” продавці тютюнових крамничок.

За їх словами, такого зниження продажів вони досі не бачили.

"З середини тижня почали менше купувати сигарети, а сьогодні і взагалі майже не підходять. Мабуть, через дим москвичі вирішили кинути палити", - заявила продавець кіоску біля станції метро "Арбатська". Вона також додала, що зазвичай до обіду запаси деяких марок сигарет потребують поповнення, а у п`ятницю на цей час не було продано жодного цілого блоку.