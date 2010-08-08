Керівників міськвідділу міліції підозрюють у вимаганні

У Сумській області викрито керівників одного із міських відділів міліції, які примушували місцевих підприємців надавати щомісячну фінансову «допомогу» взамін на «кришування» їхнього бізнесу.

Як повідомив УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Сумської області Олександр ЯЗИКОВ, прокуратурою області проведено перевірку за фактом розповсюдження у мережі Інтернет запису розмови начальника Охтирського міськвідділу міліції та його заступника з кадрового забезпечення з приватним підприємцем: керівники вступили в позаслужбові відносини з трьома приватними підприємцями, які займаються реалізацією CD- і DVD-дисків на ринках Охтирки. За сприяння у здійсненні комерційної діяльності міліціонери вимагали надавати їм щомісячну фінансову допомогу для проведення ремонтних робіт адміністративної будівлі міськрайвідділу міліції. Підприємці виконували цю вимогу: один з листопада 2009 по січень 2010 року передав заступнику начальника 4500 гривень, другий протягом жовтня 2009 – квітня 2010 рр., як безпосередньо, так і через інших осіб, – 2800 грн., третій за цей же період – 2200 грн.

«Мало того, що керівники міськрайвідділу міліції грубо порушили вимоги Законів України «Про міліцію», «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ» та інших нормативних документів, вони ще й завдали відчутного удару по престижу і авторитету правоохоронного органу, в якому працюють», – наголосив О.ЯЗИКОВ.

За даним фактом начальнику ГУМВС України в Сумській області внесено подання з вимогою про притягнення обох посадовців до дисциплінарної відповідальності, а також про недоцільність їх перебування на займаних посадах.