"Зелений туризм" виявився ефективним

З 2011 року Рівненська обласна рада вирішила збільшити кредитне фінансування агросадиб, які працюють у сфері «зеленого туризму».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, ефективність такого напрямку кредитування визнали члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів і податків за підсумками виїзного засідання у Демидівському районі.

За інформацією заступника начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Ярослави ГАВРИЛОВОЇ, у 2009 році в області мікрокредити отримали 35 власників агросадиб на загальну суму 175 тис. грн. Загалом протягом минулого року в 80 агросадибах відпочило понад 3,5 тис. туристів.

За підсумками виїзного засідання депутати вирішили рекомендувати управлінню культури і туризму облдержадміністрації провести аналіз ефективності діяльності агросадиб області за період 2009-2010 роки, з урахуванням якого в подальшому проводити кредитування на розвиток сільського туризму, а також розробити регіональну програму розвитку туризму в області на 2011-2015 роки та подати у встановленому порядку на затвердження обласній раді.

Депутати облради також рекомендують облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету на 2011 рік збільшити обсяг фінансування шляхом видачі мікрокредитів на стимулювання розвитку сільського зеленого туризму до 200 тис. грн., а обсяг кредитування на власника агросадиби збільшити до 40 тис. грн., залежно від результатів проведеного аналізу туристичної діяльності.