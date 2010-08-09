Серед найпопулярніших держ-, пед- і аграрний університети

До вищих навчальних закладів Сумської області абітурієнтами подано 27248 заяв. Найбільший конкурс спостерігається, як і загалом по Україні, на економічних, юридичних та медичних спеціальностях.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу розповіла журналістам заступник голови Сумської облдержадміністрації Тамара ІЩЕНКО.

"Перший етап вступної кампанії у регіоні пройшов організовано, без жодних нарікань, скарг та порушень. Якщо і зверталися на гарячу телефонну лінію, то здебільшого за уточненнями та роз’ясненнями. Загалом же прийом абітурієнтів у 2010 році відбувався відповідно до правил прийому до вищих навчальних закладів, погоджених у Міністерстві освіти і науки", – сказала Т.ІЩЕНКО.

За її словами, в регіоні документи приймали 5 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 23 заклади І-ІІ рівнів акредитації. У приймальних комісіях зареєстровано 27248 заяв абітурієнтів. Найбільший ажіотаж спостерігався у Сумському державному університеті: до вишу подали 7520 заяв. У трійку лідерів також потрапили педагогічний та аграрний університети.

За інформацією начальника обласного управління освіти та науки Любові ПШЕНИЧНОЇ, середній конкурс до вишів ІІІ-IV рівнів акредитації становить 2 особи на місце.

"За результатами ЗНО до вищих навчальних закладів могли подавати заяви не більше 10 тисяч випускників області. Сьогодні зареєстровано 18286 заяв, що і створює такий конкурс. Але це загальна картина. На окремих спеціальностях конкурс перевищує 10 осіб, а на інших – взагалі буде недобір", – зазначила Л.ПШЕНИЧНА.