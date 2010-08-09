Московський смог досяг Києва?

Сьогодні вранці Київ накрив туманний серпанок, з досить відчутним запахом гару.

У МНС України важко назвати причини задимлення, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ. За словами помічника начальника чергової зміни МНС Сергія Никріча, площа торф`яників, що горять під Києвом, не перевищує 1 га, і вони не могли дати такий сильний ефект. "Швидше за все, до нас дійшов дим від пожеж у Підмосков`ї", - відзначив він.

Нагадаємо, МНС Росії розраховує справитися з торф`яними пожежами в Підмосков`ї за 5-7 днів. З початку наступного тижня до гасіння пожеж в Росії приступить авіація з Італії, Франції і Німеччини.

У Москві через сильне задимлення керівникам приватних компаній рекомендують дати співробітникам відгули. Тим часом, дим від лісових пожеж дістався Санкт-Петербурга. Істотне задимлення повітря відзначили в місті вперше за все літо.

За даними московського Гідрометеобюро, смог над Москвою розсіється повністю не раніше середини наступного тижня.