Розширюється зона діяльності Східної митниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Зокрема, з 15 вересня на виконання наказу Держмитслужби від 28 травня «Про оптимізацію структури митних органів» до Східної митниці додатково включаються: Амвросіївський, Старобешівський, Тельманівський, Шахтарський райони Донецької області та місто Харцизьк.

Також до зони діяльності митниці відноситимуться території зон митного контролю, митних ліцензійних складів і складів тимчасового зберігання (у тому числі території, що будуть використовуватися за таким призначенням), які розташовані в інших районах Донецької області, власниками яких є суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають на обліку в Східній митниці та митне оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або тимчасово проживають на території Донецької області.

Крім того, у структурі Східної митниці створюється новий підрозділ - митний пост «Амвросіївка», який матиме у своєму складі 5 відділів митного оформлення.

Після об’єднання штатна чисельність Східної митниці становитиме близько 800 осіб.