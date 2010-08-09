У Херсоні "розселяють" СІЗО через аварійний стан корпусу

Керівництво центрального апарату Департаменту з виконання покарань у зв`язку з аварійним станом режимного корпусу № 2 Херсонського слідчого ізолятора (СІЗО) ухвалило рішення про переведення 650 ув`язнених з Херсонського СІЗО до аналогічних установ Запоріжжя, Вінниці, Дніпропетровська, Кривого Рогу і Миколаєва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

У 2003 році комісія визнала за аварійні режимні корпуси № 1 і № 2 Херсонського СІЗО (так звані "корпуси для туберкульозників"). У червні 2010 року після повторного обстеження СІЗО було ухвалене рішення про заборону подальшого використання цих корпусів. Тоді ж було ухвалено рішення про переведення ув`язнених до СІЗО інших областей.

Крім того, керівництво управління Держдепартаменту з питань виконання покарань у Херсонській області звернулося до мерії Херсона з проханням про виділення земельної ділянки з розвиненою інфраструктурою і площею 10 га для передислокації СІЗО.

Першими з СІЗО буде відселено осіб, щодо яких проведено слідчі дії. "10 серпня буде здійснено перше планове переселення затриманих до інших ізоляторів держави. Переселення триватиме кілька місяців", - цитує прес-служба мера Херсона Володимира САЛЬДА.

Новий ізолятор споруджуватиметься із залученням бюджетних коштів і коштів інвесторів. Проектування, будівництво і введення в експлуатацію проекту розраховане на 3 роки.

Будівлі Херсонського слідчого ізолятора виповнилося 230 років.